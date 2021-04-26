وزير النقل يلتقي 150 مهندسًا من تخصصات مختلفة التحقوا بهيئة السكك الحديدية

كتب- مصراوي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بعدد 150 مهندساً من تخصصات الكهرباء والميكانيكا والمدني والاتصالات الإلكترونية، تم التحاقهم مؤخرًا بهيئة السكك الحديدية وذلك بعد اجتيازهم كافة الاختبارات التي اجريت عليهم في الكلية الحربية ثم تلقيهم دورات تدريبية عالية المستوى في معهد وردان المتخصص في السكة الحديد، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء قال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه منذ أن شرفه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتولي حقيبة النقل فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تصبح وزارة النقل في طليعة هيئات الوزارة بسواعد ابنائها وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام ارتكزت على 5 عناصر هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان - المحطات - المزلقانات) بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وامدادها بكافة المعدات الحديثة وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري، مشيرًا إلى أنه تم التعاون في الأربعة عناصر الأولى مع كبريات الشركات والبنوك العالمية للنهوض بها مع مشاركة مهندسي الهيئة في تنفيذ هذه المشروعات.

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل فأشار وزير النقل إلى أنه تم وضع خطة شاملة جاري تنفيذها ارتكزت على محورين الأول يتمثل في تدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي من خلال الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة وكذلك الدورات السلوكية والنفسية والتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل وان يكون هناك معايير دقيقة لتقييم كافة المتدربين والثاني تمثل في تخريج دفعات جديدة من المتخصصين و التحاق دفعات جديدة من المهندسين الجدد مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديدة تماما وهذه المجموعة من المهندسين الـ150 في طليعتهم، حيث تم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى كم يتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية و مراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية كما يتضمن أي تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديدة سواء كانت جرارات أو عربات جديدة.

ولفت إلى أن هناك دفعة آخرى جاري تدريبها في الكلية الحربية ثم في معهد وردان تمهيدا للالتحاق بهيئة السكة الحديد، مضيفًا أن هذه المجموعة من المهندسيين سيتم وضع برنامج تأهيلي طويل المدى لهم يظل حتى 10 سنوات ليكونوا ضمن قيادات الهيئه بعد ذلك وهذه الدورات تتمثل في دورات رفع مستوى ودورات تأهيلية سواء في معهد وردان أو في الجامعات المصريه المتخصصه في أحد التخصصات الهامة للسكك الحديدية أو دورات تدريبية في كبريات الشركات التي تنتج أو تقوم بعمل عمرات في المواتير أو ما يخص السكة الحديد أو من خلال السفريات للخارج للتدريب على أحدث نظم التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعهم على قطاعات السكة الحديد للاستفادة المثلى منهم وعمل مزيج بين الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد وهذه الأجيال الشابة من المهندسيين مطالبا بالالتزام التام في العمل وان يكون نجاح هيئة السكك الحديدية هو الهدف الأساسي لهم وأن يتسابق الجميع في تأدية المهام المكلفين بها.​