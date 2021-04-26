بدون كراسة شروط.. 7 خطوات للحصول على شقة من البنوك بالتمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتظر عدد كبير من المواطنين تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ونظام سداد على 30 سنة، والتي وجهه الرئيس بإطلاقها.

المبادرة الجديدة تستهدف توفير وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة منخفضة لم تحدث من قبل في السوق وهي 3%، مقارنة بالفائدة المعمول بها حاليًا الـ7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطى الدخل.

وللحصول على وحدة سكنية بتمويل من البنك يجب اتباع الخطوات التالية:

1- مبادرة التمويل العقاري لا يوجد لها كراسات شروط مثل المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، لكن الاستفادة من هذه المبادرة تعتمد على توفير الوحدة السكنية أولا ثم الذهاب لجه التمويل للحصول على قرض التمويل العقاري.

2- يشترط في الوحدة السكنية أن تكون أقل من مليون جينه لمتوسطى الدخل و350 ألف لمحدودي الدخل.

3- لابد من التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخصة البناء.

4- تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات بنائية أو قانونية.

5- يتم سداد نسبة المقدم التى تصل لـ20% لجهة التمويل سواء كان بنك او شركة تمويل عقاري، وتقسيط باقي الـ80% من ثمن الشقة على مدة التمويل التي تصل لـ20%.

6- يدرس البنك ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

7- في النهاية توافق جهة التمويل على القرض وسداد ثمن الشقة بالكامل لمالك الوحدة الأول وتستقبل الاقساط لصاحب قرض التمويل العقاري.

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