1.5% في هذه المواعيد.. سدد الأقساط الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين بدون غرامة تأخير (أرقام وتواريخ)

​كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال أقساط شقق المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين يوم 30 أبريل الجاري بدون غرامة تأخير والتي تبلغ 1.5% من قيمة القسط.

ووفق أسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسطًا ربع سنويًا كل 3 أشهر، ويكون الشهر الأول من كل قسط هو الفترة المخصصة للسداد بدون أي غرامة، لكن بعد ذلك يتم احتساب الغرامة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

فالقسط الأول بدأ لكن انطبق عليهم الشروط مبدئيًا يوم 1 أبريل ويستمر حتى 30 يونيو، لكن لتفادي الغرامة يجب السداد حتى يوم 30 أبريل، والقسط الثاني يكون خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر لكن الفترة المخصصة للسداد بدون غرامة من 1 إلى 31 يوليو.

وجاءت مواعيد الأقساط الربع سنوية على النحو التالي:

القسط الأول 1 أبريل 2021، القسط الثاني 1 يوليو، والقسط الثالث 1 أكتوبر، القسط الرايع 1 يناير 2022، القسط الخامس 1 أبريل ، القسط السادس 1 يوليو، القسط السابع 1 أكتوبر، القسط الثامن 1 يناير 2023، القسط التاسع 1 إبريل، القسط العاشر 1 يوليو، القسط الحادي عشر 1 أكتوبر، القسط الثاني عشر والأخير 1 يناير 2024.

وتختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

ويصل قسط شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا لـ2100 جنيه، وفي الوحدات الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

أما شقق الإسكان المتوسط الـ100 متر، سيتم سداد 10 آلاف جنيه، والوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه، وأخيرًا الوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه.

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