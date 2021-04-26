ما الخطوات الواجب اتباعها عند سرقة عداد الكهرباء؟

كتب- محمد صلاح:

يشكو عدد من المواطنين من سرقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من الشقق السكنية الخاصة بهم في المدن الجديدة؛ حيث يحصل من يسرقها على مقابل مادي لتركيبها بطريقة غير مشروعة أو قانونية للوحدة السكنية أو الشقة بدعوى تقنين وضعها؛ قبل أن يحصل على كارت بديل من خلال إدارة الكهرباء التابع لها.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأنه عند تعرض أي مواطن لسرقة العداد أو فقده فعليه اتباع عدد من الخطوات التي يأتي في مقدمتها تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له بفقد العداد؛ حيث يتطلب إحضار بيانات العدادات من خلال رقم العداد والتوجه إلى الإدارة التابع لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب عداد بديل مع سداد الرسوم المقررة حسب قوة العداد.

وشدد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، على ضرورة توجه المواطن بصورة محضر سرقة العداد الكهربائي إلى شركة الكهرباء التابع لها وتسليم المحضر والتقديم على عداد كهرباء آخر.

وأكد المصدر أن المواطن سوف تتم محاسبته بنظام ممارسة الكهرباء؛ حتى يتم تركيب عداد آخر.