"فرض 9 مرات ومد 8".. تسلسل زمني لإعلان حالة الطوارئ في مصر

كتب- محمد سامي:

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدره أمس الأحد، رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 25 أبريل 2021، لتعد المرة الثالثة عشر التي يفرض فيها الرئيس حالة الطوارئ أو مدّها منذ 9 أبريل عام 2017.

ويرصد "مصراوي" التسلسل الزمني لإعلان فرض حالة الطوارئ، في ما يلي:

- 9 أبريل 2017، صدر لأول مرة قرار رقم 157 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية بفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي علي كنستَين بطنطا والإسكندرية؛ وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني، وصدّق مجلس النواب على القرار في جلسته التي انعقدت في الحادي عشر من أبريل بأغلبية الأعضاء.

- في الثاني والعشرين من يونيو 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 289 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار في أبريل 2017، وفي 11 يوليو 2017 صدق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

- وفي الثاني عشر من أكتوبر عام 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا برقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وكانت تلك المرة الثانية التي يعلن فيها الرئيس الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

- في الثاني من يناير عام 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 674 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ؛ وبذلك تكون المرة الثانية التي يتم فيها مد حالة الطوارئ. وقام البرلمان في العاشر من يناير 2017 بالتصديق على القرار بأغلبية الثلثَين.

- وفي 13 أبريل 2018 أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 168 بفرض حالة الطوارئ من جديد، وتم عرض القرار على مجلس النواب في الخامس عشر من أبريل 2018، وتم التصديق عليه.

- في الرابع والعشرين من يونيو 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في أبريل 2014، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 14 يوليو 2018.

- في الرابع عشر من أكتوبر صدر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ من جديد بالقرار رقم 473 لسنة 2018، ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًّا، على القرار بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وقوفًا من جانب كل الأعضاء، في جلسته المنعقدة في 21 أكتوبر.

- في الثالث عشر من يناير عام 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 17 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد بالقرار رقم 473 لسنة 2018، بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019.

- وفي الثالث والعشرين من أبريل عام 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 208 لسنة 2019، بفرض حالة الطوارئ في البلاد، تبدأ من الخامس والعشرين من أبريل 2019 ولمدة 3 أشهر.

- في 21 يوليو 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.

- في السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر.

- وفي التاسع عشر من يناير عام 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.

- في 25 أبريل 2021، أصدر السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 ميلادية، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

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