السيسي يعزى نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

08:18 م الأحد 25 أبريل 2021
السيسي يعزى نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح حيث عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا والشعب العراقي في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ودعا الرئيس السيسي الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.​

حريق مستشفى ابن الخطيب مستشفى ابن الخطيب السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي برهم صالح

الخبر التالى:

وزير السياحة والآثار يصدر قرارًا بتعيين لمياء كامل مساعدًا للترويج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا