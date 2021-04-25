السيسي يعزى نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

(مصراوي):

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح حيث عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا والشعب العراقي في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ودعا الرئيس السيسي الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.​