مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق
كتب - محمود مصطفى:
نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق الشقيق، الذي أسفر عن وفاة 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.
وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى العراق الشقيق حكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم وينزلهم منازل الصالحين، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ العراق وجميع أوطاننا من كل شر وسوء
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