مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق

08:15 م الأحد 25 أبريل 2021
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق الشقيق، الذي أسفر عن وفاة 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى العراق الشقيق حكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم وينزلهم منازل الصالحين، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ العراق وجميع أوطاننا من كل شر وسوء

شوقي علام حريق مستشفى ابن الخطيب العراق مفتي الجمهورية

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