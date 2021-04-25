وزير المالية: خفض عجز الموازنة العامة لـ 6.7% في الموازنة الجديدة

كتب- محمد نصار:

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لموازنة "2021 - 2022" أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي الجديد قال معيط: تستهدف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القومى الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.

وأكد أن هذه التقديرات ستسمح في خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.7% متوقعة بنهاية العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ وعجز كلي بلغ 12.5% من الناتج في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥.