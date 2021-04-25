النواب يوافق على مشروع شراكه مع ألمانيا الاتحادية لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة

02:02 م الأحد 25 أبريل 2021
النواب يوافق على مشروع شراكه مع ألمانيا الاتحادية لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

مجلس النواب ألمانيا الاتحادية وظائف المشاريع الصغيرة

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