النواب يوافق على مشروع شراكه مع ألمانيا الاتحادية لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
221570
عدد المصابين
-
166457
عدد المتعافين
-
12998
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان