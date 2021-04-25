هل قرار إنهاء الدراسة ينطبق على المدارس الدولية؟ وزارة التعليم تجيب

01:47 م الأحد 25 أبريل 2021
هل قرار إنهاء الدراسة ينطبق على المدارس الدولية؟ وزارة التعليم تجيب

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف طلاب المدارس الدولية من العام الدراسي ونظام الامتحانات، عقب قرار الوزارة بإلغاء العام الدراسي نهاية ابريل الجاري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المدارس الدولية تستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، على أن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى، واستكمال التعلم أونلاين.

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