مجلس النواب يتلقى رسالتَين من "الشيوخ".. تعرف عليهما

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه رسالتَين من المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، تتضمنان ما انتهى إليه مجلس الشيوخ من الموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومة، ورفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

وقال جبالي، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد:"إنه تم إخطار اللجان المختصة برأي مجلس الشيوخ".