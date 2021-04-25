بعد القرار المفاجئ بإنهاء العام الدراسي.. ما موقف الشهادتين الإعدادية والثانوية؟

01:11 م الأحد 25 أبريل 2021
بعد القرار المفاجئ بإنهاء العام الدراسي.. ما موقف الشهادتين الإعدادية والثانوية؟

وزارة التربية والتعليم

كتب- مصراوي:

أعنلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. بحسب بيان صحفي.

ما موقف الشهادتين الإعدادية والثانوية؟

يتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وسيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

وزارة التربية والتعليم إنهاء العام الدراسي الشهادة الإعدادية الشهادة الثانوية
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