وزير النقل يتابع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من "تطوير الصعيد الصحراوي الغربي"

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، الأعمال النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، والتي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.

وتشمل الأعمال أيضًا تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتَين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًّا بواقع 5 كبارٍ و16 نفقًا.

ووجه الوزير، خلال جولته، بضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور؛ منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترًا على جانبي الطريق في الاتجاهين، حسب تعليمات القيادة السياسية.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات؛ ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل أهمية الطريق؛ حيث سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، لافتًا إلى أنه سيكون محورًا حرًّا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

ونوه الوزير بأن المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

وأضاف الوزير أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، وقد صدقت القيادة السياسية على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه، وجار العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، والتي قاربت على الانتهاء، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، والمسافة من السباعية- إدفو- أسوان- توشكي- أرقين، بطول 442كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246كم، وكذلك المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم.