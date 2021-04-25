شيخ الأزهر ينعى ضحايا حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد

12:40 م الأحد 25 أبريل 2021
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد

الإمام الأكبر أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة العراق، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، بالعاصمة العراقية بغداد، والذي راح ضحيته عشرات الضحايا والمصابين.

وأعرب شيخ الأزهر، في بيان له، الأحد، عن تضامنه الكامل مع الشعب العراقي الشقيق في مصابه الجلل، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع فضله ورحمته، وأن ينزل سكينته على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرزق العراق الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد الطيب شيخ الأزهر مرضى كورونا ببغداد ضحايا حريق مستشفى مستشفى ابن الخطيب

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