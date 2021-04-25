هل تسقط البلاغات والاستجوابات ضد "هيكل" بعد استقالته؟ فقيه دستوري يوضّح

12:37 م الأحد 25 أبريل 2021
هل تسقط البلاغات والاستجوابات ضد "هيكل" بعد استقالته؟ فقيه دستوري يوضّح

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مينا غالي:

كشف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، مصير البلاغات والاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد استقالته اليوم من منصبه الوزاري.

وقال السيد في تصريحات لمصراوي، إنه فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد "هيكل"، فتلك البلاغات يمكن أن تمضي في مسيرتها وتستمر إجراءات التحقيق لدى الجهات المعنية مثل النيابة العامة والأجهزة الرقابية، لتحقق فيما ورد في البلاغات والشكاوى وبيان ما إذا كان هناك مخالفات جنائية أو إدارية أم لا.

وأضاف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري: "أما عن الاستجوابات أو طلبات الإحاطة أو ما شابه من إجراءات تتعلق بالمسؤولية السياسية ضد "هيكل"، فإنها تسقط بانتهاء منصبه السياسي، ومن ثم لا يتم استمرار العمل بها بعد الآن".

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

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