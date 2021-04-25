مطار القاهرة يستقبل 95 صيادا مصريا بعد إفراج إريتريا عنهم

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد 95 صيادا مصريا، بعد أن أفرجت عنهم إريتريا نتيجة تحركات السلطات المصرية العاجلة، عقب القبض عليهم في يناير الماضي، حيث عملت الحكومة المصرية على التواصل مع الجانب الإريتري، في أسرع وقت للإفراج عنهم، وكان في استقبالهم بالمطار السفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية، وأحمد رفعت مدير مكتب الخارجية بالمطار.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصل الصيادون المصريون على متن رحلة مصر للطيران رقم 3052 قادمة من إريتريا وعليها ٩٥ صيادا، وتم إنهاء إجراءات الوصول عبر مبني 1 المعروف بالمطار القديم بإشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة، حيث قامت إدارة الحجر الصحي بالمطار بإجراء تحليل فيروس كورونا للصيادين تحت إشراف الدكتور حازم حسين، وإرسالها إلى المعامل المركزية وانتظار الركاب حتى ظهور نتيجة التحليل، وأيضا اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لعدم وجود جوازات سفر لديهم.

وكانت السلطات الإريترية قد احتجزت في يناير الماضي 95 صيادا مصريا وجدتهم في المياه الإقليمية الإريترية، وعلى الفور تحركت الخارجية المصرية للإفراج على هؤلاء الصيادين.

وتواصل وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع نظيره الإريتري "عثمان صالح" ، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

وقام شكري بتوجيه السفارة المصرية في أسمرة، بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين، والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.​