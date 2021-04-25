استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام من منصبه

11:13 ص الأحد 25 أبريل 2021
استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام من منصبه

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- محمد سامي:

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة، بحسب بيان صحفي.

​وتولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة المصري الحالي للإعلام، في 22 ديسمبر 2019.

وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، وكان أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام مصطفى مدبولى مجلس الوزراء

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