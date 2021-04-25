استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام من منصبه
كتب- محمد سامي:
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة، بحسب بيان صحفي.
وتولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة المصري الحالي للإعلام، في 22 ديسمبر 2019.
وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، وكان أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.
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