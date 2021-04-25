نداء لسكان شارع المشروع بالمطرية.. ورئيس الحي: الهدم لتنفيذ محور عدلي منصور
كتب- محمد نصار:
وجه حي المطرية تنبيها إلى المواطنين من قاطني شارع المشروع والسابق حصر عقاراتهم المقرر إزالتها من أجل فتح محاور جديدة وربطه بشارع وسط البلد ومنه إلى ميدان رنين.
وطالب الحي، أصحاب تلك العقارات بضرورة التوجه إلى مقر الحي لاستكمال الملفات الخاصة بهم وتسليم أرقام الحسابات البنكية التي سيتم تحويل التعويضات عليها، والمقرة من المقيم العقاري لمجلس الوزراء، وذلك بدء صرف التعويضات.
وقال حسام لبيب، رئيس حي المطرية، لمصراوي، إن إزالة عقارات بهذا الشارع يأتي في إطار تنفيذ محور المستشار عدلي منصور الجديد.
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