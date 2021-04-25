حدث ليلاً| قرار الرئيس بشأن حالة الطوارئ وانفصال عربة بقطار أبوقير

بعد قرار السيسي بفرضها.. ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

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الرئيس السيسي يودّع محمد بن زايد في مطار القاهرة (صور)

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودع الشيخ محمد بن زايد في مطار القاهرة.

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​​رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء: تطوير شبكات 72 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أجرت الدراسة الخاصة بقرى المرحلة الأولى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية مع التأكيد أن تكون الدراسة شاملة تغيير واستبدال المحولات المعلقة والمكشوفة لتكون داخل غرف وأكشاك وتعديل الخطوط الهوائية الموجودة داخل القرى بكابلات أرضية وتدبير مصادر تغذية بديله.

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مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

أعربت مصر عن تعازيها للعراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد والذي أودى بحياة ما يقرب من 20 شخصا.

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العراق .. الكاظمي يأمر بإجراء تحقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب

أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد مع المعنيين في الوزارة.

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رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال ببعض مناطق شمال سيناء اعتبارا من اليوم

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

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صور- انفصال عربة بقطار أبوقير بالإسكندرية

شهدت محطة المعمورة شرقي الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، انفصال إحدى عربات قطار أبو قير قبل دخوله المحطة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

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ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166457 حالات حتى اليوم.

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"رد حاسم"..أحمد موسى: زيارة ولي عهد أبوظبي للقاهرة في غاية الأهمية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إلى مصر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه تم تناول عدد من الملفات خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة.

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