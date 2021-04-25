​​رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء: تطوير شبكات 72 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أجرت الدراسة الخاصة بقرى المرحلة الأولى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية مع التأكيد أن تكون الدراسة شاملة تغيير واستبدال المحولات المعلقة والمكشوفة لتكون داخل غرف وأكشاك وتعديل الخطوط الهوائية الموجودة داخل القرى بكابلات أرضية وتدبير مصادر تغذية بديله.

وأكد رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المرحلة الأولى تتضمن ثلاث مراكز واقعة بنطاق الشركة مقسمة ما بين 26 قرية بمركز شربين – محافظة الدقهلية، 28 قرية بمركز مطوبس – محافظة كفرالشيخ، 18 قرية بمركز كفر سعد – محافظة دمياط بإجمالي 72 قرية.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلبات الخاصة بالعدادات الكودية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر، بلغ 116 ألف و234 عدادًا فيما تم الانتهاء من إجراء 45 ألف و82 معاينة بقطاعات الشركة الأربعة الواقعة بمحافظات (الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط).

وأكد أنه تم البدء في تركيب العدادات لصالح المواطنين، حيث تم تركيب 11 ألف و766 عدادًا ويجري حاليًا استكمال الباقي.

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