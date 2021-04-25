​"دفاع الشيوخ": عودة السياحة الروسية نقطة انطلاق جديدة لمسار علاقات البلدين

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالجهود التي بذلتها وزارة الطيران المدني، بعودة استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا؛ بما في ذلك مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

وثمَّن نصير، في تصريحات أدلى بها، دور وزارة الطيران المدني؛ وعلى رأسها الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، على دوره منذ توليه المسؤولية من العام الماضي كوزير للطيران، كان اتخذ على عاتقه تعليمات القيادة السياسية للمساعدة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والأمنية لإعادة تشغيل وتفعيل الطيران الروسي إلى المقاصد السياحية بشرم الشيخ والغردقة، وتجهيز المطارات وجعلها على أهبة الاستعدادات للجان التفتيش التي تمت منذ 5 سنوات ماضية، ولم يتم التصديق حتى أن تم الآن نتيجة المجهودات الكبيرة التي قام بها وزير الطيران من خلال لجان التفتيش التي تمت العام الماضي، وتم التصديق والتوافق من الجانب الروسي للمقاصد السياحية المصرية.

ووصف نصير القرار بالصائب بعد محادثات استمرت سنوات بين مصر وروسيا، في ظل أزمة كورونا العالمية التي أثرث على كل قطاعات الدولة.

وأكد أمين عام الحزب أن عودة السياحة الروسية تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسار العلاقات المصرية- الروسية؛ خصوصًا تنشيط حركة السياحة بين البلدين، وكذلك تشجيع دول أخرى في العالم على عودة السياحة إلى مصر .

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن هذا القرار يبعث برسالة مهمة لصالح مصر واستقرار أمنها، ويكشف عن مدى الثقة الروسية في الإجراءات المصرية التي مهدت لصدور هذا القرار.

ووجّه اللواء طارق نصير الشكر إلى كل أجهزة الدولة التي دأبت على مواصلة التحدي للوصول إلى أعلى درجات التأمين للمطارات المصرية، الأمر الذي أدى إلى موافقة القيادة الروسية على عودة الطيران من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة؛ لدفع تنشيط السياحة إلى مصر، حيث تعتبر من الأعمدة الأساسية في الدخل القومي المصري.

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