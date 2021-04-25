الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن إعلان حالة الطوارئ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
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