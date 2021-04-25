الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن إعلان حالة الطوارئ

02:12 ص الأحد 25 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن إعلان حالة الطوارئ

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

الجريدة الرسمية حالة الطوارئ السيسى

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