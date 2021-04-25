باكستان تحتفل بشهر رمضان في دار الأوبرا (صور)
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(مصراوي):
انطلقت أولى السهرات العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، على مسرحها الصغير خلال شهر رمضان المعظم، وبدأت بأمسية أقيمت بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة وبحضور سفيرها بمصر ساجد إقبال.
نقلت الأمسية للجمهور ملامح من فلكلور الدولة الآسيوية، الذى يحمل طابع مميز وتضمنت مجموعة من التابلوهات الفنية التراثية بالملابس التقليدية إلى جانب بعض الأعمال الغنائية والموسيقية التى تعبر عن ألوان الفنون المحلية بالإضافة إلى فقرة لمشاهد استعراضية حركية للأطفال.
وأعرب المشاركون فى الأمسية عن سعادتهم بتقديم ألوان من فنون بلادهم التراثية لشعب مصر مؤكدين أن تنظيم هذه الفعاليات يعزز الروابط والعلاقات بين أبناء البلدين الصديقين ويدعم جسور التواصل بينهما.
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