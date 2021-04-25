قصور الثقافة تفتتح ليالي رمضان في شارع المعز

12:55 ص الأحد 25 أبريل 2021
قصور الثقافة تفتتح ليالي رمضان في شارع المعز

شارع المعز

(مصراوي):

افتتح المخرج هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ليالى رمضان الفنية، التي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بسور القاهرة الشمالي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، خلال الفترة من 12 إلى 24 رمضان الحالي.

وتضمن الافتتاح إقامة معرض كتاب لإصدارات الهيئة، كما تم إقامة احتفالية فنية كبرى للموسيقى العربية، وسيشارك بها حوالي 60 عازفًا من كل أقاليم مصر.

كما ضمت فعاليات الافتتاح برنامجا مميزا للطفل، وورشا للرسم بخامات متعددة ومجسمات وصلصال عن أهم مظاهر الشهر الكريم، إضافة إلى عروض فنية ومسرح عرائس وسينما للطفل وورش حكى ومسابقات وألعاب، وورش حرف بيئية ومعارض فنية‪.‬

وأكد الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، أن افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية، شهد إقامة أول معرض لبيع الحرف اليدوية والتراثية لمنتجات الهيئة.

وقال عواض في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لأول مرة يتم بيع منتجات الهيئة بأسعار رمزية بعد تسعيرها رسميًا، بعد أن كانت مهملة في المخازن دون الاستفادة منها، وهو تحول نوعي مهم في أداء الهيئة".

هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة شارع المعز صبري سعيد رمضان 2021
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