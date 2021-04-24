الرئيس السيسي يودّع محمد بن زايد في مطار القاهرة (صور)
11:22 م السبت 24 أبريل 2021
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(مصراوي):
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودع مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد في مطار القاهرة.
يأتي ذلك عقب زيارة استمرت عدة ساعات فقط، تباحث فيها الجانبان حول عدد من القضايا المشتركة.
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