السيسي: مصر لديها مشكلات منذ 70 عامًا دون أن يكلف أحد عناء إيجاد حل لها
برلين- (أ ش أ):
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية تفعل الكثير من أجل المواطن المصري.
وشدد الرئيس السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار: "هل تريدين فقط تطبيق معاييرك الخاصة للحرية والديمقراطية؟ أم يجب عليك أولًا أن تنظري إلى حالة الشعب المصري وترين كيف يعيش الفقراء وغير المتعلمين، لا أريد أن أطلب الدعم من أجلهم، ولكن أعطنا بعضًا من معرفتك، صناعتك، تقنيتك نريد أن نشارك في تقدمك، تمامًا كما تريدين منا أن نتبني أفكارك عن الحرية".
وتساءل الرئيس: "كيف لي أن أجلس هنا وأترك الناس في بؤس، هذا ما نفعله الآن وسنفعله، لكن مصر لديها مشكلات منذ 70 عامًا دون أن يكلف أحد عناء إيجاد حل لها، والآن علي أن أجد الحلول في أقصر وقت ممكن حتى لا يعاني الناس أكثر".
وأضاف الرئيس: "وضعت 250 ألف أسرة تعيش في الشارع في شقق مجهزة بالكامل".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
219774
عدد المصابين
-
165348
عدد المتعافين
-
12914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان