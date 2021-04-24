السيسي: مصر لديها مشكلات منذ 70 عامًا دون أن يكلف أحد عناء إيجاد حل لها

10:54 م السبت 24 أبريل 2021
السيسي: مصر لديها مشكلات منذ 70 عامًا دون أن يكلف أحد عناء إيجاد حل لها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

برلين- (أ ش أ):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية تفعل الكثير من أجل المواطن المصري.

وشدد الرئيس السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار: "هل تريدين فقط تطبيق معاييرك الخاصة للحرية والديمقراطية؟ أم يجب عليك أولًا أن تنظري إلى حالة الشعب المصري وترين كيف يعيش الفقراء وغير المتعلمين، لا أريد أن أطلب الدعم من أجلهم، ولكن أعطنا بعضًا من معرفتك، صناعتك، تقنيتك نريد أن نشارك في تقدمك، تمامًا كما تريدين منا أن نتبني أفكارك عن الحرية".

وتساءل الرئيس: "كيف لي أن أجلس هنا وأترك الناس في بؤس، هذا ما نفعله الآن وسنفعله، لكن مصر لديها مشكلات منذ 70 عامًا دون أن يكلف أحد عناء إيجاد حل لها، والآن علي أن أجد الحلول في أقصر وقت ممكن حتى لا يعاني الناس أكثر".

وأضاف الرئيس: "وضعت 250 ألف أسرة تعيش في الشارع في شقق مجهزة بالكامل".

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