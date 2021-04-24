السيسي: لا يمكن خلق وظائف لملايين الشباب المصري دون استقرار الأمن

برلين- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفًا صعبة مثل مصر، نافيًا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية.

وقال الرئيس السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار، إن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون "نقدًا بناء وليس تحريضًا".

كما شدد على أن الاستقرار مهم للغاية، خاصة في بلد مثل مصر يبلغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة، ويشكل الشباب أكثر من 60% منه، مؤكدًا: "نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا"، وقال موجهًا حديثه للسيدة التي تجري معه الحوار بالصحيفة: "قطعت بلادك شوطًا طويلًا وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم.. مصر بعيدة عن ذلك".

وأضاف أن ما لا يقل عن مليون شاب وشابة في مصر يدخلون سوق العمل كل عام، فمن أين تأتي هذه الوظائف؟ مشددًا على أنه لا يمكن خلق تلك الوظائف إلا إذا استقر الوضع الأمني، وإلا فستنتشر الفوضى كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة.

وقال إنه لا يمكن خلق الوظائف إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء الصناعات، حتى لو كانت تنافس صناعاتها، مضيفًا أن أوروبا لا يمكنها استقبال كل مهاجر غير شرعي.