مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا
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كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا وعلى متنها 179 راكبًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، فث ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
وقدم رجال الخدمات الأرضية بمحطة مطار الغردقة جميع الخدمات لأولى رحلات شركة "TRADE AIR" القادمة من سلوفينيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام العاملين بالإجراءات الوقاية المتبعة أثناء تقديم الخدمة.
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