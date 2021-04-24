حدث في 8 ساعات| قرارات وتحذيرات جديدة من وزيرة الصحة.. وحقيقة خفض سن المعاش لـ50 سنة
كتب- أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها متابعة الرئيس السيسي مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الجاري 2020/2021، الحكومة تحسم الجدل نهائيًا بشأن تخفيض سن المعاش لـ50 عامًا، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة بعد تصاعد أزمة كورونا، وفاة الطيار أشرف أبواليسر بعد أيام من حصوله على حكم ضد الفنان محمد رمضان.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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