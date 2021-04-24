وسط إقبال على شرائها.. السعف يزين أبواب الكنائس (صور)

كتب- مينا غالي:

تصوير- نادر نبيل:

تحتفل الكنائس القبطية غدًا، بعيد دخول السيد المسيح أورشليم المعروف باسم "أحد السعف" أو "أحد الشعانين"، حيث تقيم الكنائس قداسات هذا اليوم، وهو اليوم الذي يعد بداية أسبوع الآلام؛ أقدس أسابيع السنة لدى الأقباط.

وبدأ باعة السعف في التواجد أمام الكنائس، لبيع سعف النخيل احتفالا بهذه المناسبة، فيما قاموا بجدْل السعف لأشكال مختلفة منها الصليب والتاج والقلب والحمار - نسبة لدخول السيد المسيح أورشليم على حمار- كما قاموا ببيع الورود التي تزين السعف.

وحرص عدد كبير من المواطنين على شراء سعف النخيل، احتفالا بتلك المناسبة الهامة في الكنيسة القبطية، خاصة وأن عددا كبيرا لن يتمكن من حضور قداس أحد الشعانين هذا العام، نظرا لكون قداسات أسبوع الآلام وعيد القيامة بالحجز المسبق.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد أحد السعف غدًا بكنيسة العذراء والآنبا كاراس بشاير الخير 3 بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية.

ورصدت عدسة "مصراوي" إقبال المواطنين الأقباط على شراء سعف النخيل