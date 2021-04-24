زايد: وصول 900 ألف جرعة من سينوفارم أول مايو.. وإنهاء إجراءات 10 ملايين جرعة من "سبوتنيك V"

05:38 م السبت 24 أبريل 2021
زايد: وصول 900 ألف جرعة من سينوفارم أول مايو.. وإنهاء إجراءات 10 ملايين جرعة من "سبوتنيك V"

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومسئولى وزارة الصحة.

واستعرضت وزيرة الصحة الموقف الخاص بتوافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر 900 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب استلام 2 مليون جرعة الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، من الجرعات المخصصة من مؤسسة "جافي"، يعقبها استلام 2 مليون جرعة أخرى، وفقًا لتأكيدات مسئولي المؤسسة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

كما استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال الاجتماع، الجهود التى تتم حالياً للتعاقد على لقاح "جونسون أند جونسون"، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد الإفريقى، الذى يقوم بالتفاوض، مشيراً كذلك إلى ما يتم من جهود لتوريد كميات أكبر من اللقاح الصينى "سينو فارم"، وكذا لقاح "استرازينيكا".

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