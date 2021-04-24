وزيرة الثقافة تنعى الدكتورة عواطف عبدالكريم أول سيدة مصرية تدرس الموسيقى أكاديميًا

05:16 م السبت 24 أبريل 2021
وزيرة الثقافة تنعى الدكتورة عواطف عبدالكريم أول سيدة مصرية تدرس الموسيقى أكاديميًا

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

(مصراوي):

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة عواطف عبدالكريم أستاذ التأليف والتحليل الموسيقي وعضو لجنة الموسيقي والأوبرا والبالية بالمجلس الأعلى للثقافة، والتى غيبها الموت اليوم السبت 24 إبريل عن عمر يناهز 90 عاماً.

وقالت عبد الدايم: إن الراحلة أول سيدة مصرية تدرس الموسيقى بشكل أكاديمى وتعد من رواد التأليف الموسيقي في مصر والعالم العربي وأحد أهم المتخصصين في المجال بمصر والشرق الأوسط.

وأضافت عبد الدايم: لقد تخرج على يدها أجيال من الموسيقيين المحترفين، مشيرة إلى دورها البارز في تأسيس قسم التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقى “الكونسيرفتوار، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها وتلاميذها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن الدكتورة عواطف عبد الكريم تدربت في المدرسة الثانوية للموسيقي على أيدي خبراء أجانب ومصريين وتخصصت في الموسيقي الغربية، التحقت بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ووهبها تميزها في الدراسة فرصة السفر في بعثة إلى النمسا، حصلت على درجة الامتياز وجائزة التفوق من النمسا، لاقت أولى مؤلفاتها الموسيقية لمسرح العرائس نجاحاً كبيرًا.

كما أسست قسمًا للنظريات والتأليف ووضعت مناهجه، قامت بأنشطة في الجمعية الدولية للتربية الموسيقية التابعة لليونسكو ، لها مؤلفات في الموسيقى في مجال التدريس، إلى جانب 15 قطعة موسيقية للبيانو، ولحن شعبي على الكمان ، شغلت منصب مقرر لجنة الموسيقي والأوبرا والباليه بالمجلس الاعلى للثقافة وانتخبت عضوة شرفية في المجلس الدولي للموسيقي التابع لليونسكو منذ عام ، كما عملت رئيسة تحرير مجلة "آفاق" الصادرة عن لجنة الموسيقي والأوبرا والباليه في المجلس الأعلى للثقافة.

ساهمت فى تأسيس قسم الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الموسيقي وقامت بالتدريس به وتولت عمادته لأكثر من عام، وشاركت في إصدار أول موسوعة للمصطلحات الموسيقية الغربية المترجمة إلى اللغة العربية.

إيناس عبد الدايم عواطف عبدالكريم المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة

الخبر التالى:

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في مطار القاهرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من محمد رمضان على وفاة أشرف أبو اليسر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا