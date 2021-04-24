جاهزون لاستقبال الروس.. تحرك عاجل بـ"السياحة" لبحث استعدادات ومتطلبات القطاع

كتب- يوسف عفيفي:

رحب القطاع السياحي، بعودة حركة الطيران كاملة بين كافة المطارات المصرية والروسية والذي تم إعلانه خلال في الإتصال التليفوني الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف القطاع السياحي القرار بالخطوة المهمة في إطار التطور الإيجابي الكبير في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ويؤدي إلى توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين المصري والروسي بعد وقف الطيران لسنوات، كما أعرب العاملون بالقطاع عن تفاؤلهم ببدء طفرة سياحية مع عودة الطيران الروسي

تفاؤل سياحي

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قرار عودة الرحلات الروسية توج جهودا مضنية بذلتها الدولة المصرية على أعلى مستوى في هذا الملف وعلى مدار عدة سنوات، كما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصة بعودة الرحلات الروسية وأصدر توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة تلك الرحلات.

وأضاف الوصيف، أن عودة الطيران الروسي يؤكد أن المطارات المصرية على أعلى مستوى عالمي من الجاهزية لإستقبال الرحلات المختلفة من كل دول العالم.

وأكد الوصيف، أن المنتجعات المصرية جاهزة لإستقبال السياحة الروسية حيث تم تطبيق الإجراءات الإحترازية بدقة منذ فترة في كافة الفنادق والمنتجعات المصرية بصورة نالت استحسان العالم كله وأشادت بها المنظمات السياحية والصحية الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد سيقوم على الفور بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية الخمس لتشكيل لجان مشتركة تطوف المدن السياحية لمراجعة الأوضاع بمنتجعاتنا والتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال السياحة الروسية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن عودة رحلات الطيران الروسية مؤشر قوي يدعو للتفاؤل بعودة التدفق السياحي من مختلف دول العالم.

اجتماع عاجل

ومن جانبه، رحب الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالقرار، معتبرا أنه سيؤدي إلى طفرة سياحية كبيرة بالمقاصد المصرية في أسرع وقت.

ووجه الببلاوي، الشكر إلى الحكومة لجهدها الكبير في هذا الملف ولسنوات عديدة حتى تم إعادة الرحلات، لافتاً إلى أن الغرفة تراجع استعدادات شركات السياحة والنقل السياحي وغيرها لاستقبال السياحة الروسية التي كانت دائما في المركز الأول بقائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأعلن الببلاوي، أن هناك اجتماعا سيتم عقده خلال أيام قليلة بين شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الروسي وهيئة تنشيط السياحة لبحث كافة الإستعدادات للعمل في السوق الروسي وإزالة أية معوقات تواجه الشركات في هذا الإطار.

لجان مشتركة

وأكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، أن القطاع السياحي كان ينتظر قرار عودة الرحلات الروسية منذ فترة خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشدد عاقل، على جاهزية المنتجعات المصرية لاستقبال السياحة الروسية في ظل توافر كافة الإجراءات الإحترازية وعلى أعلى مستوى.

وأشار إلى أن اللجنة ستتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات السياحية لبحث الاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية وبحث أية متطلبات في هذا الشأن.

وتابع: وهناك تواصل بناء ومثمر مع كل من وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية لإزالة أية معوقات أمام استقبال السياحة الروسية، وتشكيل لجان مشتركة لمراجعة من جاهزية المنشآت الفندقية للطفرة السياحية المتوقعة بعد عودة السياحة الروسية.

ورحب عبد الفتاح السيسي، باستئناف حركة الطيران بين البلدين، آملا أن يمثل ذلك القرار "قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما".

وأعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، مشيدا بالشراكة الممتدة بين البلدين وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى".

جدير بالذكر، أن الرحلات الجوية الروسية قد علقت إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء أواخر أكتوبر 2015.