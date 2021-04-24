رئيس الوزراء ووزير العدل يتابعان جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية

04:23 م السبت 24 أبريل 2021
رئيس الوزراء ووزير العدل يتابعان جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية.

وأكد مدبولي أهمية استمرار جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية؛ لما لهذا الإجراء من فوائد عديدة، منها الوصول إلى حلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما سيسهم في تمكين تلك الجهات الحكومية من أداء دورها على الوجه المطلوب.

وقدم وزير العدل تقريرًا حول جهود لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، والتي كان قد أوصى مجلس الوزراء بعرض مختلف النزاعات القضائية لتلك الجهات عليها، سعياً لتسويتها دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 1000 دعوى قضائية كانت مرفوعة من الجهات الحكومية على بعضها البعض، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًّا على تسوية هذه النزاعات، وأنه من المقرر الانتهاء من تسويتها خلال عام على الأكثر.

مصطفى مدبولى وزارة العدل عمر مروان مجلس الوزراء

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