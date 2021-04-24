بدأت بـ"فيديو" وانتهت بـ"تعويض".. تسلسل زمني لأزمة محمد رمضان والطيار اليسر

كتب- مينا غالي:

توفي اليوم الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل أزمة "أبو اليسر" مع "رمضان" منذ بدايتها على النحو التالي:

1- بدأت الأزمة بتاريخ 13 أكتوبر 2019، بعدما نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل الطائرة، قائلًا: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"؛ ليغادر بعدها مقعده متجهًا نحو كابينة القيادة، وجلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث، وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

وكان محمد رمضان متجهًا إلى الرياض، من أجل حضور حفل صناع الترفيه، والاستعدادات الخاصة بحفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية.

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2- انتشر هذا المقطع على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وتبين عدم وجود لبس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تحويل قائد الرحلة ومساعده للتحقيق، وفي 17 أكتوبر 2019، تم فصل الطيار من عمله بشكل نهائي، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأوضحت الوزارة أنه: "بعد الاطلاع على الفيديو، تم التحقق منه، وتبين أن المقطع صحيح، وتم بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران".

3- عقب ذلك بعدة أشهر، خرج الكابتن أشرف أبواليسر للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، أوضح فيه أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حلاً بشكل ودي، كذلك تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.

وقال أبو اليسر في 9 فبراير 2020، من جديد من خلال فيديو يتناول فيه شرح تفاصيل ما حدث وموقف محمد رمضان من مطالبه، مؤكدًا إنه استنفد كل الطرق للوصول إلى الفنان محمد رمضان لكن دون جدوى: "رحت مكتبه ومكانش موجود وقابلت المستشار القانوني بتاعه، وقالي يا كابتن الموضوع خلصان، ومحمد مش هيسيب الموضوع دا يومين وراجع.. الأسبوع الجاي.. وعلى كده.. دي مش أول مرة".

وأضاف أبواليسر: "لما قالي إيه تعويضك اللي تطلبه قلتله لما نقعد نتكلم، قولتله أنا فاضلي في خدمتي كذا شهر نقعد نتكلم ونتفاهم، كان فاضلي 40 شهرًا، يعني 3 سنوات و4 أشهر، أنا اتفاجئت مفاجأة غير عادية؛ لأن إحنا طائرة خاصة، وبيركب معانا أمراء ووزراء لما حد بيطلب يتصور أدبًا متقدرش تقوله لأ".

وتابع: "ده مخالف للقواعد أنا عارف إن في خطأ حصل، علشان كده لما اتكلمت الوزارة أنا منطقتش كلمة، في خطأ حصل آه.. وأنا أخدت الجزاء بتاع الغلط بتاعي ده، إنما الوضع الطبيعي في الطيارات الخاصة بيني وبين الراكب متر ونص، لما يدخل يقولي هتصور أدبًا مبرفضش، أنا بيركب معايا ناس قامات كبيرة".

5- عقب ذلك، رد الفنان محمد رمضان، بنشر مقطع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو، على ما نشره الطيار قائلا: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

وتابع: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 مليون جنية ونصف على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.

6- وجاء الرد من "أبو اليسر"، على فيديو رمضان، إذ قال: "مطلبتش مليم من حد، لأن تاريخي ووضعي اللي كان هينتهي بعد 3 سنوات ونص بتكريمي، النهاردة انتهى بفصلي وإيقافي عن الطيران"، مضيفًا: "بصفتي راجل كنت في القوات الجوية قبل كده، لي وضعي وتاريخي مقدرش أطلب رقم من أي حد وأقوله إديني لو سمحت عشان أنا اتظلمت".

وأضاف: "الفنان محمد رمضان لما دخل الكابينة كان الكرسي اللي جنبي فاضي لوجود الطيار المساعد في الحمام، وقعد على الكرسي وطلب ياخد صورة تذكارية، وقلت له هذه الصورة تذكارية وليست للنشر، هو قعد بس مش معناه إنه هو اللي بيسوق الطيارة".

7- في يوم 11 فبراير 2020، التقى "مصراوي"، بالكابتن طيار أشرف ابو اليسر، وروى تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلًا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يُريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

وأضاف الطيار الموقوف: "رمضان نشر الفيديو على السوشيال ميديا، دون علمي، وتسبب في خراب بيتي وقفل بيوت كتير، لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله، وما سألش فيَّ".

8- في يوليو 2020، قضت محكمة جنح الدقي، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى "أبو اليسر"، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

9- 7 أبريل 2021، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبواليسر التى يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" بدفع 6 مليون جنيه.

10- رفع الطيار أشرف أبو اليسر دعوى أخرى ضد "رمضان" ما زالت تنظرها دائرة التعويضات بأكتوبر، طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التى لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التى التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسئول عن قيادتها، وقررت الدائرة تأجيل الدعوى للشهر المقبل.

11- بعد حكم التعويض، ظهر محمد رمضان في فيديو داخل حمام السباحة الخاص به وهو يلقي الدولارات في المياه – في إشارة لعدم اكتراثه بالمال، وعلق عليه قائلاً "بالمحبة".

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12- بعد هذا الفيديو علق عليه الطيار أشرف أبو اليسر قائلاً: "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".​