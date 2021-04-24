مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على متن 207 رحلات طيران اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وصول 104 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 ألف راكب، كما يغادر المطار 103 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات السفر والوصول تستقبل خلال الـ 24 ساعة 207 رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تنقل حوالي 20 ألف راكب.

من جانبها تقوم السلطات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، وتلتزم شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، وذلك قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات (شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا) فقط ، وإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.​