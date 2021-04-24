عقب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة القطارات بالخط الأول

02:38 م السبت 24 أبريل 2021
عقب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة القطارات بالخط الأول

مترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين بجميع المحطات، بعد نشوب حريق نتيجة انفجار عربة أنابيب بوتاجاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتي دار السلام وحدائق المعادي.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، أن الانفجار تسبب في تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية على السائقين؛ مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالاتجاهين في المنطقة بين محطتَي دار السلام وطرة البلد لمدة ٣٠ دقيقة فقط؛ للاطمئنان على حركة المسير وتسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

ونوهت الشركة بأن الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أي أعطال.

مترو الانفاق انفجار أنبوبة بوتاجاز حركة القطارات

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