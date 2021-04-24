وزيرة الصحة: قوافل للتطعيم بلقاح كورونا في الأحياء الشعبية
كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن سيتم تجهيز قوافل خاصة للتطعيم بلقاح كورونا في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة المرتفعة، والأماكن التي تشهد إقبالا من المواطنين مثل محطات المترو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.
وأضافت: "سيتم التسجيل للمواطنين وإعطائهم اللقاح على الفور، للتوسع في حملة التطعيمات".
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