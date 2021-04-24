في آخر فيديو قبل وفاته.. الطيار "أبو اليسر": أترك أموري كلها على المولى.. وكل شئ بأمر الله بيعدّي

كتب وتصوير- علاء حكيم:

توفي الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان منذ قليل دتخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وفي 9 أبريل الماضي، كشف الطيار أشرف أبو اليسر الشهير بـ"الطيار الموقوف"، عن تواجده منذ فترة للعلاج بإحدى المستشفيات الخاصة، قائلاً:"تعرضت لوعكة صحية، بسبب ما حدث لي خلال الفترة الماضية ".

وتابع الطيار الموقوف، في تصريحات لمصراوي:"أترك أموري كلها على المولى عز وجل، الحمد لله على كل حال، وأشكر كل من سعى للاطمئنان على صحتي".

وواصل: "كله تمام وكل شئ بأمر الله بيعدي وبيكون خير.. أنا تعبت أنا وقعت الكلام ده كله دي أسباب ربنا بيسببها لكن في الأول والآخر الحمدلله الحمدلله".

وقررت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق تعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بـ6 ملايين جنيه في الدعوى التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه.

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها حيث قال رمضان: "أنا مدخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدًا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه مصري تعويضًا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.