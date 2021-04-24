بعد وفاته.. ما مصير 6 ملايين جنيه تعويضا لصالح الطيار أشرف أبواليسر ضد محمد رمضان؟

كتب- محمد نصار:

كشف مجدي حلمي المحامي، مصير تعويض الـ 6 ملايين جنيه الذي حصل عليه الطيار أشرف أبواليسر، قبل وفاته، ضد الفنان محمد رمضان.

ومنذ أيام قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من الطيار أشرف أبواليسر.

وتوفى منذ قليل، الطيار أشرف أبواليسر، في إحدى المستشفيات الخاصة، التي دخلها مؤخرا لتلقي العلاج إثر تعرضه لأزمة صحية.

وقال حلمي، لمصراوي، إن هذا الحكم نافذ ونهائي لصالح الطيار أشرف أبواليسر، وعقب وفاته صباح اليوم، ستؤول هذه الأموال إلى ورثة الطيار المتوفي.

كان نشب خلاف في الآونة الأخيرة بين الطيار أشرف أبواليسر، والفنان محمد رمضان، وصل لحد التقاضي بسبب الأضرار التي تعرض لها أبواليسر جراء فيديو نشره محمد رمضان من داخل قمرة القيادة بطائرة يقودها أبواليسر.

وتسبب هذا الفيديو في التحقيق مع أبواليسر وصولا إلى فصله من عمله، ما دفعه للمطالبة بتعويض مادي مقابل الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرف رمضان.

وقد طالب أبواليسر في الدعوى بتعويض مادي بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بعد نشره صورة من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار المتضرر.