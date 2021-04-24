بعد تعديل أسعار البنزين.. الحكومة: لا زيادة في تعريفة النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

02:20 م السبت 24 أبريل 2021
بعد تعديل أسعار البنزين.. الحكومة: لا زيادة في تعريفة النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

أسعار البنزين

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير محمود شعراوي على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا وعدم الإضرار بالمواطنين.

كما طالب اللواء محمود شعراوي، بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام سائقي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وقد وجه وزير التنمية المحلية أيضا غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

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