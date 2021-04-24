برلماني: السيسى مكَّن مصر دولياً بتصنيع لقاحات كورونا محليًّا

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مكَّن مصر دولياً من الدخول في عالم تصنيع لقاحات "كورونا" محلياً؛ من خلال تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية .

وأضاف المير، في بيان له اليوم السبت، أن هذا الاتجاه بمثابة خطوة على الطريق الصحيح تعكس مدى قوة الدولة المصرية، وحجم الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة؛ سواء من خلال حزمة الإجراءات الاحترازية أو العمل على قدم وساق من خلال البحث العلمي لتصنيع اللقاح المصري، ففي الوقت الذي يتسابق فيه العالم كله من أجل تصنيع اللقاحات استطاعت الدولة المصرية أن تحجز لنفسها مكانًا وسط هذه الدول لتصنيع اللقاح.

وأكد النائب أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت لها مكانة سياسية واقتصادية وعلمية متميزة إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا، مشيداً بالتعاون مع الصين؛ خصوصًا أنه سيتم من خلال مصنع "فاكسيرا"، بطاقة 20 مليون جرعة في العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر وإفريقيا في السنة، وهذا سيجعل من مصر مركزاً إقليمياً كبيراً في المستقبل القريب في مثل هذه الصناعات الدوائية والاستراتيجية المهمة.