بمشاركة مصرية.. ورشة عمل للمنظمة العربية للطيران عن "الخطة الوطنية لخفض الكربون"

كتب- محمد عبيد:

شاركت سلطة الطيران المدني في ورشة العمل التي نظمتها المنظمة العربية للطيران المدني حول "الخطة الوطنية لخفض الكربون"، والتي استمرت 3 أيام، في إطار مساهمة المنظمة في الجهود والتدابير واسعة النطاق، التي تقوم بها مع الدول الأعضاء؛ للتخفيف مما يسببه الطيران في تلوث المناخ.

افتتح الورشة المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة، ودعا إلى ضرورة فتح نقاش حول التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول العربية؛ لإعداد الخطة الوطنية لخفض انبعاثات الكربون، وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين؛ خصوصًا في ما يتعلق بالبيانات الأساسية لخط الأساس، واستهلاك الوقود وانبعاثات الكربون، والنتائج المتوقعة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولي على مستوى الدولة، والتزام أصحاب المصلحة في الخطة الوطنية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأعرب منار عن سعادته لاستعداد الإدارة العامة للمنظمة التنسيق مع خبراء الدول العربية لمواكبة وتقديم الدعم للدول الراغبة في الاستفادة من تجارب الدول في مجال حماية البيئة.

وأوضح كل من المهندس عبد الغفار السيد، مدير عام تفتيش المعدات الثابتة بسلطة الطيران المدني المصري، والدكتور علي الشعار، رئيس قسم المناخات بالمديرية العامة للطيران المدني في لبنان، خلال الورشة، المفاهيم المتعلقة بالخطة الوطنية لخفض الانبعاثات، والأهداف من وضع وتقديم خطة عمل الدولة بشأن أنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ والخطوات الواجب اتخاذها لتطوير أو تحديث هذه الخطة.

وأشار محاضرا الورشة أيضًا إلى دور نقطة اتصال لخطة عمل الدولة (SAP)، وضرورة إنشاء فريق وطني معني بخطة العمل الوطنية (SAP)؛ واستعرضا محتوى الخطة أيضًا وسيناريوهات خط أساس العمل بها، فضلًا عن قائمة التدابير المختارة المقترحة للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران المدني الدولي؛ وكشفا أيضًا عن العلاقة بين خطة عمل الدولة لخفض الانبعاثات وخطة التعويض عن انبعاثات الكربون CORSIA؛ والتحديات والصعوبات والدروس المستخلصة.

وتم تخصيص جلسة خلال اليوم الأخير من الورشة، استعرض فيها بعض ممثلي الدول المشاركة التي أرسلت خطتها لـ "إيكاو" تجربتها في هذا الشأن، وقدم ممثل دولة الإمارات عرضًا عن الدروس المستخلصة والتحديات والصعوبات التي واجهتهم لإعداد النسخة الأولى والثانية من الخطة الوطنية، كما قدم ممثلو كل من المملكة الأردنية ودول قطر والعراق والمغرب، مداخلات حول الصعوبات والتحديات المتعلقة بإعداد الخطة الوطنية.

يُذكر أن الورشة، عقدت على مدار أيامها الثلاثة، بمشاركة 42 مسؤولًا عن حماية البيئة بسلطات الطيران المدني وشركات النقل الجوي بالمنطقة العربية والمصالح المعنية بالبيئة، يمثلون 13 دولة عضو بالمنظمة العربية للطيران المدني؛ بما في ذلك مصر.