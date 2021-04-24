توجيه وتحذير من الأرصاد بشأن تخفيف الملابس

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال شاهين، إنه لا مانع من تخفيف الملابس تدريجيا في المرحلة الحالية وذلك خلال فترات النهار، متابعا: يمكن تخفيف الملابس صباحا، مع الحذر ليلا.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه على المواطنين توخي الحذر من التخفيف الكبير في الملابس خلال فترات الليل.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن الحرارة تسجل على القاهرة اليوم 31 درجة لترتفع غدا لـ36 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، والمناطق الجنوبية بين 39 حتى 41 درجة، بينما تسجل الرطوبة على القاهرة 65% والسواحل الشمالية 75%، والصعيد 30%.​