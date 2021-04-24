الحكومة تحسم الجدل نهائيا بشأن تخفيض سن المعاش لـ50 عاما

12:21 م السبت 24 أبريل 2021
الحكومة تحسم الجدل نهائيا بشأن تخفيض سن المعاش لـ50 عاما

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاما.

وأضاف المركز، في بيان، السبت، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضح الجهاز، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما، مُشددا على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونا، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.

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مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة المعاش الجهاز الإداري للدولة

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