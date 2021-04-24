رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء

جاء فيها:

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتي تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لأحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس.

ونصت البرقية: أيضا تحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لأحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال 15 سنة.

وتابع: إننا يافخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعوا الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسياً وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء.

وأكمل: ولا ننسى في هذا المقام أن ندعو للرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله الله من الشهداء، كما ندعوه عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاكم للحفاظ على أرض هذا الوطن الغالي وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العظيم.