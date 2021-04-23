الأزهر يدين مقتل شرطية فرنسية

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في ضاحية رامبوييه جنوب غرب باريس، وراح ضحيته شرطية فرنسية.

وأكد الأزهر في بيان له، الجمعة، استنكاره لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة التي لا تمتُّ إلى تعاليم الأديان بأي صلة، مشدداً على أن الاعتداء على أي إنسان، أيًا كان دينه أو عقيدته أو لونه هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا، والوعيد بالعذاب الشديد في الأخرة.