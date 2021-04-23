الأزهر يدين مقتل شرطية فرنسية

11:44 م الجمعة 23 أبريل 2021
الأزهر يدين مقتل شرطية فرنسية

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في ضاحية رامبوييه جنوب غرب باريس، وراح ضحيته شرطية فرنسية.

وأكد الأزهر في بيان له، الجمعة، استنكاره لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة التي لا تمتُّ إلى تعاليم الأديان بأي صلة، مشدداً على أن الاعتداء على أي إنسان، أيًا كان دينه أو عقيدته أو لونه هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا، والوعيد بالعذاب الشديد في الأخرة.

الأزهر الشريف قتل شرطية الشرطة الفرنسية فرنسا

الخبر التالى:

​الإسكان" توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بشأن المدن الخضراء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا