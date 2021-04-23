العاصمة الإدارية وليبيا والعمالة المصرية.. رسائل السيسي في لقائه مع قادة الجيش (فيديو)

(مصراوي):

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كبار قادة القوات المسلحة، عقب أداء صلاة الجمعة، اليوم في مسجد المشير حسين طنطاوي، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعددا من الضباط وضباط الصف والجنود.

وعقب أداء الصلاة التقى الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وناقش الرئيس عددًا من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفاني وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وقال الرئيس: "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا.. رمضان كريم ويا رب المناسبة اللي بنحتفل بيها مناسبة عظيمة ليوم عظيم في تاريخ مصر الحديث كل عام وانتم طيبين وربنا يكثر من هذه الأيام الطيبة الجميلة والسعيدة في حياتنا وأيضًا نتمنى لشهدائنا ومصابينا على مر كل العصور.. ربنا سبحانه وتعالى يتغمدهم برحمته ويجمعنا بهم على خير واسمحوا لي أن أوجه لهم التحية والتقدير على الجهود اللي انتم تبذلوها وبذلتوها خلال الفترة اللي فاتت واللي الحقيقة كان لها تأثير كبير على حالة الاستقرار اللي بنعيشها دلوقتي".

وأضاف الرئيس السيسي: "يمكن لو نفتكر من 2013 كان حالنا كان عامل إزاي و2014 و2015 و2016 ويمكن لحد دلوقتي لكن طبعًا بجهدكم وبجهد اشقائكم في الداخلية تحقق استقرار كبير أوي أوي وتم مواجهة الإرهاب بشكل حاسم وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكمل فضله علينا ونستطيع نقول إن إحنا نزعنا هذا الأمر مش بس فقط بالإجراءات الأمنية اللي بنعملها لكن أيضًا ببناء الوعي والفكر والمعرفة والثقافة بينا كلنا".

وتطرق الرئيس السيسي إلى الحديث عن الأشقاء في ليبيا: "ليبيا نستطيع أن نساعدهم كأشقاء وكبعد استراتيجي العمق الاستراتيجي على الاتجاه الغربي وإحنا عندنا فرصة والكلام ده قلته من سنة أو سنتين نظموا العمالة بشركات مصرية والكلام ده مش ليكم انتم يعني العمالة المصرية اللي ممكن نوديها ليبيا وقوائم وبيانات وشركات توديها يبقى فيه شكل أفضل كتير من الشكل اللي بنعمله ده إحنا كدولة جوار فيه فرصة إحنا بالخبرات اللي عندنا فيه فرصة إحنا بالانطباع اللي عندنا بقى فيه فرصة ليه الناس اللي جتلنا على مدار الأربع خمس سنين اللي فاتوا ابتدوا يقولوا الدولة المصرية باللي بتعمله ده شركاتها شركات قادرة اللي يعمل خمس أنفاق تحت قناة السويس لا يقدر اللي يعمل دلوقتي الأنفاق بتاعة مترو الأنفاق بشركات مصرية لا يقدر.. اللي يقدر يعمل محطات المعالجة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء وأي أشغال أخرى يقدر وممكن نعتمد عليه، عندنا كهربا زيادة ممكن نوديلهم لغاية 2000 ميجا زي ما هما عايزين السودان نفس الكلام 2000 عندنا زيادة نديهم الأردن والعراق 2000 زيادة نديهم عندنا الحمد لله رب العالمين اللي اتعمل في 7 سنين اللي فاتوا كان فضل كبير أوي لصاحب الفضل".

وتحدث الرئيس السيسي عن مشروع الريف المصري، الذي يضم ما بين 50 إلى 60 مليون مواطن، وذلك بالطرق ومحطات الصرف ومياه الشرب والمستشفيات والمدارس والري الحديث وتبطين الترع، خاصة أن هذه القرى ليست مخططة.

وحول الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الرئيس السيسي إن كل ما يتم عمله بالعاصمة 40 ألف فدان من 175 ألف فدان، مؤكدًا أنه عندما يتم افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سترون دولة أخرى، فالأمر ليس مبنى إنما جوهر ومضمون مع الشكل.

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