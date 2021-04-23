غدًا.. وفد "حقوق إنسان النواب" تزور سجن المرج
(مصراوي):
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، تنظيم سلسلة من الزيارات إلى السجون المصرية.
وقالت اللجنة، إنها تستهل زياراتها غدًا السبت الموافق 24 أبريل بسجن المرج العمومي للوقوف على أحوال السجناء، وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع، وأوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم.
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