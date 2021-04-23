​بيع مجمع التحرير وتصفية مجمع الألومنيوم.. الحكومة ترد على 6 شائعات

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن 6 شائعات خلال الأسبوع الجاري، في إطار سياسة الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد مصراوي الـ6 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع على النحو التالي:

- عدم جدوى مشروع "الدلتا الجديدة"

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأكدت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6مليون م3 يومياً من المياه، ويعتمد المشروع أيضاً على المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.

- عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان الجاري.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوجود عجز في أي من السلع التموينية خلال شهر رمضان الجاري، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية لمنع التلاعب في أسعار السلع أو احتكارها.

وفي سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية بــ 1500 مخزن تنتشر بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يجري صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يوميًا لمنافذ صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان، وضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن أرز، وألف طن بالنسبة للمكرونة، إلى جانب ضخ كميات كبيرة من باقي سلع المنظومة التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.

- إلزام طلاب الثانوية "المنازل" بإجراء كافة الاختبارات التجريبية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لإلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة، مُوضحةً أن هؤلاء الطلاب سيدخلون الامتحان التجريبي لشهر يونيو فقط دون أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونيًا على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبارات تجريبية للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

- إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة " تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، مُوضحةً أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير.

وشددت على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم التمويني، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

- اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مُوضحةً أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

- اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب.

وأكد صندوق مصر السيادي، أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، مُوضحاً أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي).

وأشار إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.

وفي السياق ذاته، دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.